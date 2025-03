Chirurgia e intelligenza artificiale, esperti a confronto

La chirurgia del futuro si dà appuntamento a Chieti, venerdì 28 e sabato 29 marzo, all'auditorium del rettorato dell'università "Gabriele d'Annunzio" per il convegno nazionale "Nuovi orizzonti in chirurgia: da Ippocrate all'intelligenza artificiale". Due giornate in cui medici, ricercatori, docenti universitari e rappresentanti istituzionali si confronteranno su come l'innovazione stia trasformando e trasformerà l'atto chirurgico, il ruolo del chirurgo, la formazione e la governance dei sistemi sanitari.

Promosso dalla Chirurgia generale oncologica della Asl Lanciano Vasto Chieti, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Chieti, il convegno sarà presieduto dal direttore dell''unità operativa complessa, Liberato Aceto, affiancato nel comitato organizzatore da Elio Borgonovi (dell'Università Bocconi di Milano) e dal chirurgo Massimo Cesano. Il programma, in sei sessioni, unisce approfondimenti clinici e riflessioni interdisciplinari: dai nuovi modelli di chirurgia epato-bilio-pancreatica all'uso della radiomica per la pianificazione degli interventi, fino ai sistemi di simulazione avanzata per formare le nuove generazioni di professionisti.

Il contributo dell'intelligenza artificiale sarà osservato nella sua capacità di integrare (e non sostituire) la competenza umana. "Il fine è ribadire il ruolo centrale dell'uomo, anche nei percorsi guidati dalla tecnologia" spiegano gli organizzatori. In programma anche la tavola rotonda "Il futuro della sanità italiana tra innovazione e sostenibilità", tra i relatori l'assessore alla Salute della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri, il rettore dell'università "d'Annunzio" di Chieti-Pescara, Liborio Stuppia, e docenti di diritto, medicina e informatica.

L'evento è aperto a medici, infermieri, studenti e professionisti sanitari. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria online su www.congressare.it (sezione "Eventi ProECM"). Saranno riconosciuti 11 crediti Ecm per un massimo di 100 partecipanti.



