Aumento tasse in Abruzzo, opposizione 'attacco a classe media'

"Le tasse aumentano per la fascia media della popolazione con un più 1,50%, toccando il 3,23 per lavoratori e pensionati, e raggiungono il 3,33 per le fasce alte, che arriva così al massimo consentito per legge. Un disastro annunciato che si presenta peggio delle previsioni di questi ultimi giorni. L'irrisorio abbassamento dello 0,1 per i redditi minimi si conferma uno specchietto per le allodole.

Probabilmente un mero tentativo della maggioranza di mettere in scena l'ennesima farsa: prendere in giro gli abruzzesi facendo passare un aumento significativo delle tasse (+ 1,60%) come addirittura una riduzione (-0,1)". E' il commento delle forze in opposizione alla destra Pd, Movimento 5 Stelle, Avs, Riformisti, Azione e la civica Abruzzo Insieme che con Luciano D'Amico compongono il Patto per l'Abruzzo, sulla conferenza stampa tenutasi questa mattina a Palazzo Silone per presentare la manovra di aumento delle aliquote regionali IRpef. "Aumenti che si scontrano con un pessimo servizio sanitario regionale - proseguono - I cittadini Abruzzesi, quindi, nell'era di Fratelli D'Italia, Lega e Forza Italia saranno costretti a pagare due volte: la prima attraverso un aumento delle tasse; la seconda subendo sulla propria pelle i disagi di un sistema sanitario che non funziona e che non garantisce a tutti il diritto alla salute. Mobilità passiva altissima, Livelli Essenziali di Assistenza non raggiunti su prevenzione e arretrati per medicina territoriale, liste d'attesa lunghissime, pronto soccorso sovraffollati e assenza di medici di base per circa 62mila abruzzesi, e la rinuncia alle cure di 120mila cittadini. È questa la fotografia della sanità per cui chiedono di pagare di più" .



