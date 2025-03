Accoglienza, ascolto e arte, a Pescara uno spazio per fare rete

Sarà un punto di accoglienza e ascolto per le famiglie, per i giovani e per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al movimento del dono, inteso come cura, anche per il diverso da sé. All'inaugurazione di Spazio Colonna, sabato scorso 22 marzo a Pescara in via Vittoria Colonna n. 88, sono arrivati veramente in tanti per conoscere la sede che Autismo Abruzzo APS condividerà con l'Associazione Italiana Epilessie, l'Associazione Spazio Donna Abruzzo e 'Profumo di Scena'. Quattro associazioni, per il momento, ma l'obiettivo è accoglierne altre che pongano sempre al centro la persona, per costruire una solida rete di relazioni.

Tra le oltre cento persone che hanno affollato lo Spazio Colonna, anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci, con gli assessori alla Disabilità, Massimiliano Pignoli, e al Bilancio, Eugenio Seccia, e il consigliere comunale Luigi Albore Mascia; il sindaco di Spoltore Chiara Trulli; il sindaco di San Giovanni Teatino Giorgio Di Clemente; i responsabili dei centri di cura San Stefar e Alba Autismo - Fondazione Oltre le Parole; il dottor Gianni Di Girolamo, punto di riferimento per le cure dentali di pazienti non collaboranti; il dottor Danilo Montinaro in rappresentanza del centro di riabilitazione 'Paolo VI', la presidente di Angsa Abruzzo Alessandra Portinari; il presidente dell'Associazione @Co.Me.Te. Fabio Gardelli; i legali di Autismo Abruzzo Gianni Legnini e Camillo Lauria; Mariapia Pierfelice, referente per Abruzzo e Molise dell'Associazione Italiana Epilessie; Pina Pasetti, presidente dell'Associazione Spazio Donna Abruzzo; Paolo Rosato, animatore di 'Profumo di Scena'.

"Il nostro obiettivo è fare vera inclusione a doppia direzione: da una parte permettere alle persone autistiche e alle loro famiglie di farsi conoscere dalla città, dall'altra accogliere le iniziative che le varie associazioni potranno svolgere in questo che sarà uno spazio aperto - ha detto il presidente di Autismo Abruzzo, Dario Verzulli - Abbiamo realizzato tutto con le nostre forze, dal punto di vista finanziario, umano, materiale e siamo soddisfatti. Qui si faranno corsi formativi, tirocini, presentazioni di libri.

Questo spazio potrà essere anche un laboratorio di avvio al lavoro, coinvolgendo le aziende che potranno eventualmente assumere questi ragazzi. Non ci sono attualmente numeri precisi sulle persone con autismo, solo le famiglie nostre iscritte sono 500; vogliamo quindi essere da pungolo perché la Regione Abruzzo, le Asl e l'Agenzia Sanitaria Regionale lavorino in questo senso e recepiscano le esigenze di questa fetta di popolazione".

Per contattare le associazioni e prendere appuntamento con i referenti questi sono i recapiti: Autismo Abruzzo APS: https://autismoabruzzo.it/ti-ascoltiamo/; Spazio Colonna - pagina Facebook: https://bit.ly/spaziocolonna .



