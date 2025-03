Comune L'Aquila, su sanità centrosinistra protesta e si spacca

Bagarre oggi nella seduta straordinaria sulla sanità del Consiglio comunale dell'Aquila: le opposizioni di centrosinistra hanno protestato vivamente esponendo, tra le altre cose, uno striscione con la scritta 'dimissioni'. Secondo quanto si è appreso, l'istanza era rivolta al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di FdI, all'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, e al manager della Asl provinciale, Ferdinando Romano, a cui vengono addossate le responsabilità delle difficoltà della sanità aquilana. Le minoranze hanno rumoreggiato anche contro il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che non ha preso parte alla seduta.

Al termine dei lavori, il Consiglio ha approvato a maggioranza un ordine del giorno in cui si impegna il sindaco a definire, insieme all'Asl della provincia dell'Aquila e alla Regione Abruzzo, le modalità di estinzione del debito relativo alle prestazioni erogate nella struttura dell'ex Onpi, ente controllato dal Comune aquilano, a continuare a sostenere i sindaci dell'Alta Valle dell'Aterno per il rientro, entro tempi congrui, della Residenza sanitaria assistenziale, dislocata all'Aquila, nella sua sede originaria di Montereale, dove i lavori per riparare i danni del sisma 2016-2017 sono fermi per un contenzioso tra l'azienda sanitaria e la ditta di costruzioni che ha innescato anche una inchiesta della procura.

Nel documento, in qualità di presidente del comitato ristretto dei sindaci, si impegna Biondi a favorire la risoluzione del contenzioso tra l'Asl provinciale e le società fornitrici di servizi tutelando i lavoratori.

Il documento è stato approvato con 21 voti favorevoli e 6 contrari. Tra i sì, oltre alla maggioranza di centrodestra, anche parte dell'opposizione che quindi si è spaccata, con i civici del Passo Possibile, autodefinitisi Terzo Polo, Azione e il gruppo 99 L'Aquila. Contro si sono espressi i gruppi del Pd, L'Aquila coraggiosa, L'Aquila nuova e Avs.

"In una seduta su un argomento molto serio e impattante come la sanità è prevalso il buonsenso e il senso di responsabilità della maggioranza .- ha detto il capogruppo di FdI, Leonardo Scimia - Questo contro la strumentalizzazione e le proteste sterili delle opposizioni che infatti sono spaccate". La seduta odierna si è svolta con la formula della seduta aperta, ossia con interventi di esponenti di istituzioni e organizzazioni a vario titolo, invitati per l'occasione. In particolare, sono intervenuti il segretario generale della Cgil, Francesco Marrelli, la presidente dell'istituzione Centro servizi anziani (che, per conto del Comune, gestisce l'immobile dell'ex Onpi), Daniela Bafile, i consiglieri regionali Carla Mannetti, della Lega, e Pierpaolo Pietrucci, del Pd, il senatore dem Michele Fina e i direttori generale e sanitario dell'Asl 1 Abruzzo, rispettivamente Ferdinando Romano e Alfonso Mascitelli.



