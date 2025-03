Aree interne, laboratorio per Turismo a Tione degli Abruzzi

A Tione degli Abruzzi (L'Aquila) è stato inaugurato il primo laboratorio formativo per il turismo nell'ambito del progetto dell'area interna "Gran Sasso - Valle Subequana".

Il corso, gratuito e riservato ai residenti di 28 comuni, è organizzato dal Cpia L'Aquila in collaborazione con il Comune e si concentra sulla gestione delle piccole imprese turistiche.

L'obiettivo è fornire strumenti pratici per la creazione e lo sviluppo di nuove realtà nel settore, con particolare attenzione ai pacchetti turistici integrati. Il laboratorio prevede 30 ore di formazione e coinvolge 15 partecipanti, pronti a perfezionare le proprie competenze per rilanciare il turismo locale.

La sindaca Stefania Mariani ha sottolineato l'importanza di formare operatori qualificati per valorizzare il territorio. Il coordinatore Sergio Natalia, invece, ha illustrato i dati sui flussi turistici: i tedeschi sono i visitatori stranieri più numerosi, seguiti dagli americani, mentre tra gli italiani dominano laziali, emiliani e lombardi.

Tra le criticità emerse, l'eccessiva concentrazione del turismo ad agosto, a discapito del resto dell'anno.

A guidare il corso è l'architetto Massimiliano Monetti, affiancato da esperti e imprenditori del settore. Il progetto si inserisce in un quadro di sviluppo più ampio: l'area interna dispone infatti di una misura dedicata di circa 1 milione di euro, un'opportunità concreta per avviare nuove imprese turistiche o rafforzare quelle esistenti.



