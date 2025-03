Beni durevoli, in Abruzzo spesa al +6%, quinta regione in Italia

Nel 2024 in Abruzzo sono stati spesi un miliardo e 567 milioni di euro per acquistare beni durevoli, con una variazione del +6% rispetto all'anno precedente, che rappresenta la quinta miglior performance a livello nazionale. A rilevarlo è l'Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic (Gruppo Bnp) in collaborazione con Prometeia, giunto alla trentunesima edizione.

La spesa in beni durevoli è cresciuta maggiormente nella provincia di Chieti con un +7,4% che rappresenta la seconda miglior variazione sul territorio italiano (inferiore solo a quella di Pesaro Urbino). Seguono Pescara (+5,9%), L'Aquila (+5,3%) e Teramo (+4,8%). La spesa media per famiglia oscilla fra i 2.725 euro de L'Aquila e i 2.807 di Chieti e quella regionale si attesta sui 2.764 euro.

In particolare, Chieti si conferma la prima provincia dell'Abruzzo per volume di acquisti in beni durevoli con un totale di 463 milioni di euro (2.807 euro per nucleo familiare).

Gli aquilani, invece, hanno comprato beni durevoli per un totale di 360 milioni di euro. La spesa media per famiglia è passata dai 2.592 euro del 2023 ai 2.725 del 2024. L'aumento più consistente riguarda le due ruote: +18,6% (9 milioni) che non ha eguali fra le altre province abruzzesi e rappresenta il 14/mo miglior risultato a livello nazionale. I pescaresi hanno speso in beni durevoli 2.747 euro a famiglia (+5,7%, 17/mo posto in Italia per variazione); il volume complessivo dei consumi è di 379 milioni di euro. A Teramo, infine, gli abitanti hanno speso 365 milioni di euro in beni durevoli (+4,8%); in media le famiglie della provincia hanno speso 2.766 euro (il secondo miglior dato in Abruzzo).

"L'incremento registrato in Abruzzo - spiega Claudio Bardazzi, responsabile Osservatorio Findomestic - è dovuto in particolare al comparto mobilità che registra una crescita della spesa delle famiglie abruzzesi a doppia cifra sia per le auto nuove (+12,8% per una spesa complessiva di 366 milioni di euro), sia per quelle usate (+10,6% per 440 milioni totali), sia per i motoveicoli (+13,7%, 60 milioni). L'incremento è più contenuto per gli elettrodomestici e i mobili (rispettivamente +3% e +0,2%), mentre cala la spesa per elettronica di consumo (-4,3%), information technology (-5,8%) e telefonia (-2,4%)".



