Autismo: inaugurato a Pescara Spazio Colonna

A Pescara in via Vittoria Colonna è stata inaugurato questo pomeriggio 'Spazio Colonna', arte, ascolto e benessere, un punto di ascolto inserito nel progetto di Autismo Abruzzo e di altre associazioni vicine ai cittadini.

Si tratta di un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie e i ragazzi con disturbi dello spettro autistico, in Abruzzo oltre 500.

Per Autismo Abruzzo il presidente Dario Verzulli ha illustrato la funzione dello sportello di ascolto, le varie attività formative e informative e presentato "L'A Punto Karma Magazine", che avrà nello Spazio Colonna una redazione. "Il nostro obiettivo vuole essere quello di fare vera inclusione a a doppia direzione: da una parte di permettere alle persone autistiche e alle loro famiglie di farsi conoscere dalla città e poi accogliere le iniziative che le varie associazioni potranno svolgere in questo che sarà uno spazio aperto. Ci sarà o tante iniziative come corsi formativi, tirocini, presentazione di libri ed eventi e tutto coloro che le associazioni ci chiederanno. Per molti questo sarà anche un laboratorio di avvio al lavoro coinvolgendo le aziende che potranno eventualmente poi assumere questi ragazzi. E poi non essendoci oggi numeri precisi sul numero delle persone affette da autismo, vogliamo essere anche da stimolo e pungolo per poter far sì che Regione, Asl e Agenzia Sanitaria Regionale possano lavorare in questo senso".

Presenti all'inaugurazione l'assessore alla Disabilità del Comune di Pescara Massimiliano Pignoli, l'assessore al Bilancio Eugenio Seccia, i sindaci di Spoltore Chiara Trulli, di San Giovanni Teatino Giorgio Di Clemente e l'ex sindaco di Pescara e attuale consigliere comunale Luigi Albore Mascia.



