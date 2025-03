Acqua a chilometro zero, tre nuove 'case' installate a Sulmona

Sono tre le nuove case dell'acqua installate a Sulmona nell'ambito del progetto Acqua a chilometro zero. Posizionate in via San Polo, via Cornacchiola e nel parcheggio dell'ospedale le tre strutture sono state inaugurate oggi in occasione della Giornata mondiale dell'acqua per sottolineare "l'importanza che l'acqua, bene primario e prezioso, riveste nelle politiche di sensibilità ambientale promosse dall'azienda".

"Ogni casa dell'acqua che installiamo rappresenta concretamente la nostra promessa al territorio - ha dichiarato Riccardo Santacroce amministratore unico di Santacroce Energie, promotore del progetto - Non ci limitiamo a dipingere di verde la nostra immagine ma traduciamo i valori in cui crediamo in strutture reali, in chili di plastica non prodotta, in benefici economici per le famiglie".

Un servizio che sarà facilmente accessibile a tutti, sottolineano i rappresentanti dell'azienda che durante la cerimonia di inaugurazione hanno dato una dimostrazione pratica del funzionamento delle case dell'acqua illustrandone i benefici ambientali ed economici. Dalla riduzione di rifiuti plastici e delle emissioni di Co2 ad un risparmio economico per famiglia di circa 370 euro. Le tre nuove case dell'acqua installate a Sulmona si aggiungono a quelle già presenti sul territorio nei Comuni di Popoli Terme, Pratola Peligna e Magliano dei Marsi.





