Università L'Aquila, fissate elezioni per il nuovo rettore

Il decano dell'ateneo ha indetto le elezioni del rettore o della rettrice dell'Università dell'Aquila per i sei anni accademici 2025/2026 - 2030/2031. La prima votazione è in programma giovedì 12 giugno 2025.

L'assemblea elettorale aperta a tutte le componenti di ateneo è prevista per martedì 29 aprile alle ore 15 nell'Aula Magna del polo di Roio.

L'elettorato attivo spetta: a tutti i professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori; ai membri del Consiglio studentesco, ai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di dipartimento e nel Senato Accademico con voto pesato 0,5; al personale tecnico amministrativo che esprime una quota elettorale pari al 15% dei docenti elettori, moltiplicata per il rapporto tra i votanti e gli aventi diritto del personale tecnico amministrativo.

La votazione, a scrutinio segreto, si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma U-vote di Cineca. Ricoprirà la carica di rettore o rettrice il candidato eletto in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto; nella seconda eventuale votazione (martedì 17 giugno) a maggioranza assoluta dei votanti, purché sia pari ad almeno il 40% della totalità dei voti esprimibili e partecipi alla votazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Nella terza eventuale votazione (venerdì 20 giugno) a maggioranza assoluta dei votanti, purché partecipi alla votazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.

In caso di mancata elezione, lunedì 23 giugno si procederà al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA