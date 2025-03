Retake Pescara, sabato 22 passeggiata nel Parco San Giuseppe

Passeggiare insieme riqualificando gli spazi pubblici di Pescara, stavolta del parco cittadino San Giuseppe, e contemporaneamente fare attività fisica: è lo scopo dell'iniziativa organizzata da 'Retake' per il weekend, dedicata alla cura del territorio e aperta a bambini, famiglie e singoli cittadini. L'appuntamento, gratuito e aperto a tutti - è all'ingresso del Parco San Giuseppe, via Passolanciano, domani sabato 22 marzo a partire dalle ore 12:00. I volontari di Retake e tutti i cittadini interessati prenderanno parte a un'azione ecologica, raccogliendo rifiuti, plastica, cartacce, incontrati lungo il percorso, per rendere l'area più bella e vivibile.

Sarà un'occasione per fare plogging, attività ideata in Svezia che consiste nella cura dell'ambiente mentre si cammina.

Ai partecipanti è richiesto solo di iscriversi all'evento nell'apposita APP (bit.ly/41zCyOX): gli strumenti per la raccolta (guanti, pinze e sacchetti) saranno forniti da Retake.

"Quella di domani non sarà solo un'opportunità per prendersi cura del territorio - spiega Elena Borri, responsabile di Retake Pescara - ma anche un'occasione di incontro e condivisione, accompagnata da un rinfresco per i partecipanti. Vogliamo creare uno spazio di dialogo in cui raccogliere idee e proposte per rendere la nostra comunità di Pescara sempre più attiva e partecipe".

"Retake è molto più di un'iniziativa di volontariato, è un vero e proprio modello di trasformazione culturale. Iniziative come questa dimostrano che anche i piccoli gesti possono generare un grande impatto e che la cura degli spazi comuni è una responsabilità condivisa. Vedere sempre più persone partecipare è la prova che il cambiamento nasce dalla voglia di prendersi cura della propria città" commenta Alejandra Alfaro Alfieri, referente coordinatrice delle sezioni Retake in Italia.

Retake ETS, fondazione non profit attiva nella tutela dell'ambiente e nella cura dei beni comuni, promuove la vivibilità e la rigenerazione urbana. Nata quindici anni fa a Roma, è attiva adesso in 55 città italiane e ha organizzato 9.392 eventi dal 2009 al febbraio 2025.



