'Coltiviamo valori e valore', ecco 63/a Fiera dell'Agricoltura

Trentamila quadrati di superficie espositiva, di cui 8500 coperti distribuiti su tre padiglioni, con oltre 250 espositori: sono i principali numeri della Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Lanciano numero 63, in programma dall'11 al 13 aprile negli spazi di Lancianofiera. Una manifestazione che intende affermare con determinazione il valore culturale, economico e sociale del comparto agricolo, tema sintetizzato dal nuovo concept "Coltiviamo valori e valore" e dal nuovo logo.

"Riferimento per il settore agricolo nel centro-sud Italia, la Fiera dell'Agricoltura - ha detto il presidente di Lancianofiera Ombretta Mercurio, nella conferenza stampa di oggi - sarà, ancor più che in passato, un luogo di confronto, dove, insieme alle opportunità di business, favoriremo incontri e dialogo di filiera per portare le istanze del settore primario alle istituzioni e per accompagnare un ricambio generazionale che è una delle sfide per accelerare sulla rotta dell'agricoltura del futuro e della transizione verde". Con lei in conferenza stampa il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, la responsabile territoriale retail Abruzzo Bper Banca, Adele D'Atri, per il CdA di Lancianofiera Alberto Paone e Simona Micoli, responsabile dell'Unione Italiana Vini.

Punto di riferimento del agricolo, in particolare per l'offerta di macchine, trattori e sistemi per l'agricoltura e attrezzature per viticoltura e olivicoltura, la fiera vedrà, accanto alle presenze storiche, moltissimi nuovi espositori. In mostra anche droni per agricoltura di precisione e trattori guidati da remoto, attrezzature per giardinaggio e strumenti professionali per la cura del verde. Presenti imprese agroalimentari italiane e locali con tante tipicità che hanno fatto della zootecnia applicata alla cosmesi il loro punto di forza. Il padiglione 3 ospiterà convegni e attività di approfondimento; sarà totalmente ridisegnata l'area esterna "del fuoco", che ospita i forni, nella quale si svolgeranno laboratori e interventi di intrattenimento.

Tra i partner: la federazione regionale degli agronomi e forestali Cia, Coldiretti, Associazione nazionale dei Consorzi di Bonifica, i sommelier dell'Ais Abruzzo, Ecolan Spa, l'associazione Case in Terra Cruda, i dipartimenti Asl che si occupano di sicurezza sul lavoro, l'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, la Rete nazionale dei Distretti biologici, i Borghi Ospitali Abruzzo, la Casa editrice Menabò.



