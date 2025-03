Cisl Medici Abruzzo Molise, Capparuccia confermato segretario

Il dottor Carlo Capparuccia è stato confermato come segretario generale della Cisl medici Abruzzo Molise nel corso del congresso tenutosi a Francavilla al Mare alla presenza del segretario generale USI Abruzzo Molise, Giovanni Notaro e del reggente nazionale Cisl medici, nonché segretario nazionale Confederale, Ignazio Ganga.

Come segretario generale, aggiunto è stato eletto il dottor Fabrizio Pastena; a completare la segreteria regionale, sono stati eletti la dottoressa Francesca De Stefano, la dottoressa Daniela Albanese e la dottoressa Antonella De Santis.

Ai lavori congressuali ha partecipato l'assessore alle politiche sanitarie della regione Abruzzo, Nicoletta Verì.

La nuova segreteria Cisl Medici Abruzzo Molise, "nel segno della continuità, continuerà a presidiare i tavoli aziendali e regionali sulle tematiche della grave carenza di organici negli ospedali e sul territorio, per garantire servizi di qualità alle persone e alla cittadinanza, con l'impegno di avere un ruolo proattivo nelle trasformazioni che stanno investendo la sanità regionale, nel proporre nuovi modelli di integrazione tra ospedale e territorio, nel vigilare e garantire la sicurezza sui posti di lavoro".

"Crediamo che la Sanità Regionale possa finalmente rappresentare non solo la storica lotta alla malattia - ha spiegato Capparuccia - ma anche l'insieme di servizi e infrastrutture fondamentali per rendere possibile questa battaglia, in un unico abbraccio tra il diritto alla Salute del paziente e il diritto alle migliori opportunità lavorative della classe medica. Il paziente al centro, ma anche il suo medico.

Crediamo, infatti, che non ci si possa esimere dal riconoscere la posizione centrale di chi, anche in situazioni al limite come quelle portate a galla nei mesi della pandemia, ha sempre garantito cure e assistenza alla comunità".

"Per questi motivi la Cisl Medici - conclude il segretario - continuerà con coraggio e competenza ad essere sempre più parte attiva nel dialogo con le istituzioni, confrontandosi con esse sull'importanza della loro funzione di controllo, difesa e adempimento del bene comune".



