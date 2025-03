Affidati lavori per efficienza energetica istituto 'D'Aosta'

La Provincia dell'Aquila ha affidato i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, sostituzione delle lampade e installazione dei pannelli fotovoltaici presso l'Istituto d'istruzione superiore 'Amedeo d'Aosta' del capoluogo abruzzese. L'intervento, dal valore complessivo di 908.283 euro, è stato assegnato all'impresa Scimia Arte e Costruzioni srl, con sede all'Aquila.

I lavori mirano a rendere la scuola più sostenibile ed energeticamente efficiente, riducendo i consumi energetici per migliorare la qualità degli ambienti scolastici.

Soddisfazione è stata espressa da Gabriella Sette, consigliere provinciale con delega all'Edilizia scolastica.

"Questo intervento rappresenta un ulteriore passo concreto dell'amministrazione provinciale, guidata dal presidente Angelo Caruso, nel rafforzare il nostro impegno verso una gestione più responsabile e sostenibile delle risorse pubbliche. La realizzazione di un impianto elettrico più efficiente e l'installazione di pannelli fotovoltaici sono scelte che vanno a beneficio non solo della scuola, ma dell'intera comunità, con un impatto positivo sull'ambiente. L'attenzione alla sostenibilità è un valore fondamentale per noi, e questo progetto ne è un esempio tangibile. Vogliamo che le nostre scuole siano luoghi di apprendimento all'avanguardia, in cui gli studenti possano crescere consapevoli del valore dell'ecosostenibilità".

"Con l'affidamento di questi lavori, la Provincia dell'Aquila continua a investire nella modernizzazione delle scuole, con particolare attenzione al risparmio energetico - ha aggiunto Vincenzo Calvisi, consigliere provinciale e presidente della commissione Edilizia - L'installazione dei pannelli fotovoltaici è infatti un esempio concreto di come possiamo rendere le nostre scuole meno impattanti sull'ambiente".



