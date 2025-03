Rugby: l'Italia U18 sfida il Galles allo Stadio Fattori

Il rugby internazionale torna in Abruzzo. Sabato prossimo, 29 marzo, lo stadio Tommaso Fattori dell'Aquila ospiterà il test match tra le nazionali Under 18 di Italia e Galles. Calcio d'inizio alle 13.15. Per gli azzurrini è un ritorno all'Aquila, dove già lo scorso anno hanno svolto un raduno.

Il responsabile tecnico, Paolo Grassi, ha ufficializzato la lista dei convocati, che include quattro abruzzesi: Stefano Alfonsetti della Rugby Experience, Massimo Molina, Alessio Scaramazza e Davide Sette, tutti della Rugby L'Aquila. Inoltre, Simone Ianni e Valerio De Nicola (anche loro Rugby L'Aquila) si aggregheranno al gruppo come invitati. Gli azzurrini si ritroveranno nel primo pomeriggio di lunedì 24 per dare il via alla settimana di preparazione. Martedì, mercoledì e giovedì gli allenamenti, venerdì si svolgerà il captain's run al Fattori.

Sono diverse le attività collaterali organizzate con il patrocinio del comitato regionale abruzzese della Federazione Italiana Rugby. Due giorni prima del match, il 27 marzo, il campo sportivo 'Enrico Iovenitti' di Paganica ospiterà la sesta giornata di attività del progetto Polo Vittoria, dedicata a tecnici e atleti delle annate 2009 e 2010.

Il corso sarà tenuto da Andrea Di Giandomenico (responsabile formazione allenatori e giocatori della Federazione Italiana Rugby), Alessandro Lodi (coach della difesa della nazionale U20 maschile), Francesco Hostiè (assistente allenatore nazionale U18 e tecnico di Fir Abruzzo), Alessandro Laurenzi (responsabile tecnico Polo Vittoria L'Aquila), Lorenzo Capulli (preparatore fisico di Fir Abruzzo) e Daniele Iannucci (preparatore fisico Polo Vittoria).

Nel giorno del match sono previste altre due iniziative. Alle 10, l'aula magna dell'Università dell'Aquila ospiterà il seminario Analisi della performance dell'alto livello e metodologia dell'allenamento. Dopo Italia-Galles, il Fattori accoglierà la Eni L'Aquila Cup 2025, torneo U12 organizzato da Rugby Experience, con la partecipazione di otto squadre provenienti da Lazio e Abruzzo. Prevendite disponibili su ciaotickets.com.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA