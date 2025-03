Picchiava la madre, braccialetto elettronico per una 42enne

Due anni di botte alla madre, accompagnare da urla e violenze psicologiche, poi l'arresto in flagranza di una 42enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e rapina. I carabinieri di Termoli, all'arrivo nell'abitazione delle due dopo una segnalazione, hanno trovato la donna che urlava contro la madre settantenne dopo averla picchiata e averle sottratto un borsellino con 10 euro. La donna è stata condotta in stato di arresto nel carcere di Chieti.

Nella successiva udienza di convalida, il gip di Larino (Campobasso) ha confermato il provvedimento restrittivo, disponendo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in un'abitazione diversa da quella dove sono avvenuti gli episodi di violenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA