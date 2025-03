Crociere per porti Autorità Mare adriatico centrale, 41 toccate

Con l'arrivo ad Ancona di Ms Hamburg della compagnia Plantours Cruises, domenica 13 aprile alle 9, si apre la stagione 2025 delle crociere nei porti dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale guidata da Vincenzo Garofalo. Il calendario estivo che prevede 41 toccate da aprile a fine novembre.

Il debutto di Msc Crociere, compagnia che con 28 date si conferma la protagonista della stagione nello scalo dorico, sarà il 18 aprile. La nave Msc Lirica - lunghezza di 274,9 metri e possibilità di ospitare fino a 2.679 passeggeri - attraccherà ogni venerdì alle 13 dall'isola greca di Santorini alla banchina 15, di fronte al centro storico: una posizione strategica che faciliterà l'afflusso dei crocieristi nelle vie centrali per visitare luoghi architettonici ed artistici della città, e fruire delle opportunità commerciali. La nave ripartirà alle 20 per Venezia. Nelle ultime ore, la compagnia ha aggiunto un'ulteriore toccata di Msc Lirica che arriverà anche domenica 12 ottobre alle 8 e ripartirà alle 18.

Anche quest'anno Msc porterà ad Ancon l'innovativa Explora I, marchio lifestyle di lusso della compagnia Explora Journeys. La nave, simbolo del Made in Italy nel mondo, è stata costruita con tecnologie di supporto ambientale e sistemi di controllo delle emissioni. L'arrivo è previsto il 17 maggio.

Marella Cruises ha confermato la scelta del porto marchigiano per la sua nave Marella Explorer 2 così come le compagnie Oceania, con la nave Nautica, Ponant con Le Bougainville, Regent Seven Seas con la nave Seven Seas Navigator.

Oltre a Ms Hamburg, altre tre navi arriveranno per la prima volta ad Ancona: Caledonian Sky (compagnia Noble Caledonia) il 10 maggio, Le Dumont D'Urville (Ponant) l'11 settembre e Viking Star (compagnia Viking) il 29 novembre.

I crocieristi arrivati nel porto di Ancona nel 2024 sono stati 104.419, di cui 87.270 in transito e 17.149 fra imbarchi e sbarchi, con una crescita del +19% rispetto al 2023. Fra le escursioni, molto apprezzato il Walking tour di Ancona, e quelle organizzate verso località turistiche del territorio: Grotte di Frasassi, Riviera del Conero, Urbino, Corinaldo, Jesi, Numana, Senigallia insieme ad Assisi e San Marino. Graditi anche i "wine tour" nelle cantine del comprensorio.

Nel porto di Pesaro e in quello di Ortona saranno 14 le toccate delle navi da crociera Artemis e Athena della compagnia di navigazione Grand Circle Cruise Line, specializzata nei viaggi nel mare Adriatico e nel Mediterraneo.

Nel porto di Pesaro, il primo arrivo sarà quello della Artemis il 9 aprile alle 7. La nave scenderà poi verso il porto di Ortona dove attraccherà, per la prima toccata della stagione, il 10 aprile alle 8. Nello scalo ortonese, la stagione crocieristica proseguirà fino al 31 ottobre, in quello pesarese fino al 1 novembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA