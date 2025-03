Centrale Snam, nuovo esposto degli ambientalisti in Procura

"Lo abbiamo cercato dappertutto, ma non siamo riusciti a trovarlo. Il progetto esecutivo della centrale Snam, in costruzione a Case Pente, è un mistero". Lo affermano i comitati cittadini per l'ambiente che hanno presentato un nuovo esposto alla Procura della repubblica di Sulmona (L'Aquila) affinché "faccia luce su una situazione che ha dell'incredibile". Il problema non è di poco conto, secondo gli ambientalisti.

"Se neppure gli organi pubblici, che dovrebbero controllare la regolarità dei lavori, conoscono il progetto, quali garanzie possono avere i cittadini che i lavori siano conformi a quanto progettato e alle leggi vigenti in materia urbanistica, sismica e di tutela dei beni archeologici? - si chiedono i comitati - Siamo o no di fronte a violazioni di legge che configurano una palese violazione delle norme sugli appalti pubblici e sulla tutela dei beni archeologici?". Una domanda che il Coordinamento per il clima fuori dal fossile ha rivolto alla Procura dalla quale ora si attendono risposte.



