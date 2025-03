Ateneo e territorio, confronto Univaq-Gssi e Comune L'Aquila

Università e territorio. Questo il tema della giornata nazionale degli atenei italiane 'Università svelate 2025, iniziativa promossa da Crui e Anci.

Una ricorrenza a cui l'ateneo aquilano ha risposto con tre iniziative distinte, a partire dal confronto 'L'Aquila città universitaria' in programma al Palazzetto dei Nobili.

L'incontro, moderato da Angelo De Nicola, ha visto la partecipazione del rettore Univaq Edoardo Alesse, della rettrice del Gran Sasso Science Institute, Paola Inverardi, e del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Quest'ultimo ha evidenziato il valore della collaborazione tra città e università, citando iniziative congiunte come Street Science e il Festival del Medioevo. Biondi ha anche sottolineato che l'attrattività dell'ateneo dipende non solo dalla didattica, ma anche dalla qualità della vita che la città offre agli studenti.

Inverardi ha ricordato il ruolo dell'università nella ricostruzione post-sisma, sottolineando la nascita del Gssi come scelta strategica e l'importanza di mantenere il centro storico vivo e non ridotto a un polo turistico.

Alesse ha parlato della necessità di consolidare un ambiente competitivo per studenti e ricercatori, evidenziando il saldo positivo di nuove iscrizioni. Il rettore Univaq ha poi riconosciuto progressi nella riacquisizione degli spazi accademici, ma anche la necessità di un ulteriore sviluppo.

Stamani è stata anche inaugurata la mostra dal titolo 'Valorizzazione del patrimonio storico monumentale dell'Università' nell'ambito del tema Università e riqualificazione urbana post sisma. Nel pomeriggio, c'è stato un incontro a Liberamia con l'intervento della professoressa Giuseppina Pitari, sui veleni delle piante.



