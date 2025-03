A Pescara 'Veleggiata della prevenzione' con la Lilt

Con la seconda edizione della "Veleggiata della Prevenzione", organizzata da Circolo nautico Pescara 2018, Circolo Velico La Scuffia e Assonautica, domenica prossima, 23 marzo, si chiude nel porto turistico di Pescara la Settimana nazionale per la prevenzione oncologica della Lilt, Lega italiana lotta ai tumori. Ai membri degli equipaggi, a loro familiari e amici sono offerte visite specialistiche senologiche con il dottor Marino Nardi, dermatologiche con il professor Claudio Feliciani e audiometriche a cura della Maico al costo del tesseramento Lilt, 15 euro, fondi che vengono utilizzati per le campagne di prevenzione e la ricerca. I soci potranno anche salire a bordo di alcune imbarcazioni e partecipare alla veleggiata che si svolgerà, condizioni meteomarine permettendo, sullo specchio d'acqua antistante il Marina di Pescara: partenza alle ore 11 al largo del porto, visite previste la mattina dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 all'interno di Cnp 2018 e La Scuffia. Le premiazioni dei vincitori sono previste per le 16.

"Una sana alimentazione, un corretto stile di vita e la pratica sportiva abbattono del 40 per cento la possibilità di contrarre malattie" spiega il professor Marco Lombardo, presidente della Lilt Pescara, che mette in luce il problema delle diagnosi tardive di tumore che comportano interventi chirurgici più demolitivi e prolungamento delle terapie. La Lilt porta avanti campagne informative nelle scuole, esami e controlli periodici nei propri spazi associativi e cura la riabilitazione fisica e psichica del malato oncologico.

Durante la mattinata, nei locali del Circolo Nautico, il professor Lombardo e i medici specialisti Nardi e Feliciani spiegheranno l'importanza della prevenzione e le modalità migliori per portarla avanti, insieme alla diabetologa nutrizionista Giuliana La Penna e alla psiconcologa Maria Di Domenico.



