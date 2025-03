Lite aumento tasse Abruzzo, da Marsilio scuse a consigliera Lega

"È trapelata da indiscrezioni giornalistiche che nella riunione di maggioranza tenutasi ieri sia incorso un incidente tra il sottoscritto e la consigliera Mannetti. Intendo confermare questa notizia assumendomene la responsabilità. Ho sbagliato ad usare nei confronti della consigliera Mannetti una frase con parole inappropriate che ha provocato la sua offesa personale, fuoriuscendo dalla seduta.

Comprendo la solidarietà dei suoi colleghi D'Incecco e Imprudente che l'hanno seguita. Me ne scuso con tutti loro e anche con tutti i presenti per aver turbato il sereno andamento di una riunione dedicata ad affrontare un problema molto serio e importante. Sono legato a Carla Mannetti da trent'anni di ininterrotta, affettuosa e sincera amicizia, unita alla stima per le sue qualità professionali. Sono dispiaciuto per averla offesa e le porgo le mie scuse". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.



