A Pescara apre 'Spazio Colonna', arte, ascolto e benessere

Un luogo che ospita diverse realtà associative, ognuna con la propria missione, ma tutte con un obiettivo comune: accogliere per creare opportunità di crescita e confronto. Questo luogo si chiama Spazio Colonna e da sabato prossimo, 22 marzo, a Pescara, in via Vittoria Colonna 88, darà la possibilità di conoscere le realtà di: "Autismo Abruzzo APS", punto di riferimento per le famiglie e i ragazzi con disturbi dello spettro autistico; "Profumo di Scena", associazione teatrale che promuove il teatro come strumento di espressione e crescita personale; "Spazio Donna Abruzzo", che supporta il benessere e l'invecchiamento attivo con corsi ed eventi socio-culturali; Associazione Italiana Epilessia, per offrire supporto alle famiglie che spesso incontrano questa patologia accanto ai disturbi dello spettro autistico.

Nel pomeriggio dedicato all'inaugurazione, dalle 17.30 di sabato 22, gli ideatori racconteranno l'iniziativa nei dettagli, dal momento della creazione del logo agli obiettivi di inclusione alla base dell'attività di ogni singola associazione.

Per Autismo Abruzzo il presidente Dario Verzulli illustrerà la funzione dello sportello di ascolto, attività formative e informative e presenterà "L'A Punto Karma Magazine", che avrà nello Spazio Colonna una redazione. C'è l'Associazione Italiana Epilessia, con Mariapia Pierfelice referente per Abruzzo e Molise; l'Associazione Spazio Donna Abruzzo, con Pina Pasetti che presenterà percorsi e progettualità per l'invecchiamento attivo; infine la Scuola di Teatro 'Profumo di Scena' con Paolo Rosato e Rossella Mattioli che proporranno "Il segreto di Vittoria" di Giulia Alberico, lettura con accompagnamento musicale.

Spazio Colonna ospiterà nel tempo laboratori teatrali, mostre fotografiche, presentazioni di libri, incontri di progettazione condivisa, serate di cinema con aperitivo. Sarà possibile incontrare i referenti delle diverse associazioni previo appuntamento. In più, Autismo Abruzzo presenterà, con l'occasione, il servizio di chatbot disponibile sul proprio sito internet al quale ci si potrà rivolgere in qualsiasi momento per avere informazioni su come affrontare questioni e tematiche attinenti i disturbi dello spettro autistico.



