Sanità: Asrem cerca 8 medici anestesisti-rianimatori

L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha indetto un concorso per titoli ed esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di otto medici specializzati in anestesia e rianimazione. Il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 ha previsto nel triennio il reclutamento di 24 unità della disciplina, ma, al termine delle procedure concorsuali espletate nei mesi scorsi, non è stato possibile ricoprire integralmente il fabbisogno programmato.



