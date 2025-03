Pulizie alla Marelli, al via assemblee dei lavoratori

Addetti del servizio di pulizie schierati davanti ai cancelli dello stabilimento Marelli di Sulmona. Le assemblee, convocate dalle organizzazioni sindacali, sono scattate a seguito della proclamazione dello stato di agitazione e dell'incremento della cassa integrazione che preoccupa e non poco i lavoratori. L'intesa prevedeva una cassa integrazione al 50%, ma oggi i lavoratori si trovano con contratti a chiamata, una cassa integrazione al 70% che ancora deve essere liquidata dall'Inps e un'azienda che non ha le risorse per anticiparla.

"Ci aspettiamo una convocazione immediata in Regione tanto che abbiamo richiesto un incontro all'assessore regionale, Tiziana Magnacca" fa sapere Andrea Frasca della Cgil.

Intanto la vicepresidente del consiglio regionale Marianna Scoccia ha incontrato gli operai insieme al candidato sindaco del centrodestra, Luca Tirabassi.



