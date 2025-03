Magnacca, Abruzzo nel network regioni chimiche europee

"Il via libera del Consiglio regionale d'Abruzzo che autorizza la Regione a entrare come componente dell'associazione European Chemical Regions Network (ECRN) apre nuovi spiragli per l'industria chimica regionale che vede nella provincia aquilana una forte presenza del comparto chimico-farmaceutico". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, all'indomani dell'approvazione del disegno di legge proposto dalla Giunta di entrare nel network delle regioni chimiche europee.

"L'appartenere a network produttivi in ambito europeo - aggiunge l'assessore - non fa altro che facilitare alcuni importanti processi di inserimento in reti produttive e commerciali che sono di supporto al settore della chimica.

Proprio questa adesione può rappresentare un motivo di crescita per l'industria regionale perché l'European Chimical Regions Network (ECRN) facilita la cooperazione interregionale, lo sviluppo di politiche comuni e la partecipazione a progetti europei, oltre ad essere motivo di crescita per l'intero settore industriale abruzzese. Il confronto con realtà simili che operano nello stesso mercato non può che generare un valore aggiunto nella crescita".

Su questo punto, l'assessore Magnacca ha ribadito che "il settore della chimica, per noi, riveste una grande importanza nel contesto produttivo regionale. Per questo vogliamo promuovere investimenti in ricerca e sviluppo per facilitare la transizione verso prodotti e processi sostenibili, creando in questo modo la giusta integrazione con i principi dell'economia circolare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA