Cresa, occupati Abruzzo aumentano, +5,8% nel 2024

Nel 2024 prosegue, ma attenuata rispetto al 2023, la crescita del numero di occupati in Abruzzo (+5,8 mila, +1,1% rispetto al 2023 inferiore al +1,5% italiano), la cui stima si attesta a 508 mila unità (296 mila uomini e 212 donne). L'aumento ha interessato la sola componente maschile (+6 mila pari al +2,0%), quella femminile riporta una lieve flessione (-200 unità, -0,1%). La crescita dell'occupazione interessa in particolar modo i dipendenti a tempo indeterminato (+12 mila, +3,9% in un anno a fronte di un +3,3% italiano) e, al contrario di quanto si osserva nel Paese, gli indipendenti (+6 mila, +5,7%), a fronte della riduzione dei dipendenti a termine (-13 mila, -16,5%). Lo rileva il Cresa (Centro Studi dell'Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia).

Il tasso di occupazione sale al 62,1%, allineato al 62,2% nazionale (+0,7 punti percentuali in un anno) e si attesta per gli uomini sul 72% superiore al 71,1% nazionale (+1,4 p.p.

doppio rispetto al +0,7 p.p. del Paese) e per le donne sul 52,1%, +0,1 p.p. su base annua (Italia: 53,3% e +0,7 p.p.) Nel 2024 diminuiscono, anche se in modo meno incisivo di quanto si osserva nella media nazionale le persone in cerca di occupazione (-5 mila, -12,0%; Italia: -14,6%) che scendono a 39 mila (20,9 mila uomini -11,4% e 17,7 mila donne -12,7%); a contrarsi sono gli ex-occupati (-24,1%) e gli inattivi (-17,9%), al contrario aumentano quelli senza precedente esperienza di lavoro (+28,7%). Il tasso di disoccupazione cala di un punto rispetto al 2023 ma si attesta comunque al di sopra di quello nazionale (7,2% contro 6,6%).

A differenza di quanto si osserva a livello medio nazionale, prosegue la diminuzione, sia pur in forte rallentamento rispetto al triennio precedente, degli inattivi di 15-64 anni (-400 mila, -0,1% in un anno) che si attestano sui 262,8 mila (91 mila uomini e 172 mila donne). Il tasso di inattività, stabile rispetto all'anno precedente, si attesta sul 33,1%, 0,2 p.p. al di sotto della media nazionale.



