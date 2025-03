'Settimana contro il razzismo', le iniziative all'Aquila

Prende il via all'Aquila la 21/a 'Settimana di azione contro il razzismo', un appuntamento dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar). Le attività, promosse in tutta Italia, coinvolgono scuola, università, sport e associazioni. L'iniziativa si svolge ogni anno in occasione della Giornata per l'eliminazione delle discriminazioni razziali, fissata il 21 marzo dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordare il massacro di Sharpeville del 1960, quando la polizia sudafricana uccise 69 manifestanti pacifici che protestavano contro le leggi razziste del regime dell'apartheid.

Nel capoluogo d'Abruzzo è previsto il progetto 'Ponti.

Incontri e racconti contro il razzismo', finanziato tramite l'avviso pubblico dell'Unar per la promozione di azioni positive finalizzate al contrasto delle discriminazioni etniche, attraverso educazione, cultura, arti e sport. Il progetto nasce dalla collaborazione di quattro realtà del territorio aquilano: Arci Solidarietà L'Aquila Scs, Realize, Crescere Insieme impresa sociale e Asd United L'Aquila.

Queste associazioni operano da anni per migliorare le relazioni tra cittadini italiani e stranieri, diffondendo la cultura dell'antidiscriminazione. L'obiettivo è contrastare le discriminazioni etnico-razziali promuovendo la conoscenza dell'altro e valorizzando le diversità culturali, con i loro colori, suoni e parole.

Tra i principali appuntamenti ci sarà un seminario al Dipartimento di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila, il 21 marzo alle 8.30. Durante l'incontro, oltre alla presentazione degli obiettivi raggiunti dal progetto, verranno illustrati il Dossier Statistico Immigrazione 2024, edito dal Centro Studi e Ricerche Idos, e il Sesto Libro Bianco sul Razzismo, edito da Lunaria.

Il giorno successivo giornata conclusiva agli impianti sportivi di Centi Colella. Inoltre, è prevista un'attività speciale sui 'Giochi dal mondo', curata dall'Associazione Koinonia LudoBus Ri.Scossa, per riflettere sull'importanza dell'integrazione.



