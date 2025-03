Polizia: Marcovecchio dirigente Commissariato di Vasto

Il vice questore aggiunto della Polizia di Stato Pasquale Marcovecchio ha assunto l'incarico di dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vasto.

Molisano di origine, Marcovecchio si è arruolato nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel 1992 frequentando il 32° corso Allievi Agenti Ausiliari presso il Centro di Addestramento Alpino di Moena al termine del quale ha presta servizio dapprima nella Scuola Allievi Agenti di Campobasso e successivamente nel Compartimento di Polizia Ferroviaria di Genova.

Nel 2001 ha vinto il concorso per Vice Sovrintendente della Polizia di Stato e, dopo aver frequentato il relativo corso di formazione, è stato assegnato al Reparto Prevenzione Crimine di Pescara dove è rimasto fino al 2003, anno in cui ha vinto il concorso per Vice Ispettore. Dopo la frequenza del 7° corso di formazione per Ispettori della Polizia di Stato, ha prestato servizio nel Commissariato di P.S. di Ischia come responsabile della Squadra Giudiziaria e successivamente come coordinatore del Settore Anticrimine.

Nel 2010 viene è stato trasferito alla Divisione Anticrimine della Questura di Campobasso dove è rimasto fino al 2012 come referente per i collaboratori di giustizia del Molise. Nel 2012 ha vinto il concorso da Funzionario e dopo aver frequentato il 103° corso per Commissari della Polizia di Stato nella Scuola Superiore di Roma, è stato assegnato al Reparto Mobile di Reggio Calabria dove è stato dal 2015 al 2017. Dal 2017 al 2025 ha prestato servizio nella Questura di Isernia dove è stato Dirigente dell'U.P.G.S.P., dell'Ufficio del Personale, e della D.I.G.O.S,. fino ad assumere l'incarico di Capo di Gabinetto della Questura. Di recente ha anche ricoperto il ruolo di Dirigente della Squadra Mobile a scavalco.



