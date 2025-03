La settimana politica all'Emiciclo. Martedì la Capigruppo

La settimana politica all'Emiciclo si apre con la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale d'Abruzzo, convocata per domani, martedì 18 marzo, alle ore 14, a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. Sono previste le audizioni sulla situazione delle "Riserve naturali regionali" e dei "Centri di Educazione Ambientale", inoltre saranno organizzati i prossimi lavori consiliari.

La Commissione consiliare "Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro", sempre martedì 18 marzo, alle ore 16.15, si riunirà per le audizioni dei dirigenti delle Asl con funzioni di coordinamento e gestione delle procedure relative ai sanitari convenzionati (Pierpaolo Falchi, Asl 1; Maria Grazia Capitoli, Asl 2; Marilea Cantagallo, Asl 3; Saula Gambacorta, Asl 4 e Barbara Morganti, responsabile del Servizio Programmazione socio-sanitaria della Regione Abruzzo). Saranno poi ascoltate le dirigenti psicologhe sulla situazione lavorativa nella Asl1 (Loredana Bove; Liliana Caravelli; Monica Cocciolone; Giulia Di Pasquale; Marta Gallese; Olga Manetta e Patrizia Romito).

A seguire saranno esaminate due proposte di legge: la prima su "Concessione di contributi straordinari per la realizzazione di eventi culturali" (Mannetti, Scoccia, Sospiri e La Porta); la seconda di iniziativa popolare su "Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019", per cui sono stati invitati in audizione Paola D'Alesio, Forum delle Associazioni familiari dell'Abruzzo, e Daniela De Amicis, Movimento Cristiano lavoratori.

La Commissione di Vigilanza si riunirà giovedì 20 marzo, alle ore 10, per l'esame della "Procedura di alienazione dell'immobile dell'ex PO di Guardiagrele da parte della Asl 2 - approfondimenti sulla proprietà dell'immobile in esito allo status giuridico dei terreni del sedime del compendio immobiliare", relatori Alessio Monaco e Sandro Mariani. In audizione Mauro Palmieri, direttore generale Asl 2 Lanciano Vasto Chieti; Emanuela Grimaldi, direttrice Dipartimento Sanità Regione Abruzzo; Sabatino Belmaggio, Responsabile DPD021-Servizio Foreste e parchi; Donatello Di Prinzio, sindaco di Guardiagrele, e Franco Caramanico, ex consigliere regionale ed ex sindaco di Guardiagrele.

Successivamente sarà presa in esame la "Situazione recupero credito prenotazioni CUP Asl 1", relatore Pierpaolo Pietrucci.

Saranno ascoltati Nicoletta Verì, assessore alla Salute della Regione Abruzzo; Emanuela Grimaldi, direttrice dipartimento Sanità della Regione Abruzzo; Ferdinando Romano, direttore Asl 1; Pierluigi Cosenza, direttore Agenzia Sanitaria Regionale; Pierluigi Biondi, presidente Comitato Ristretto dei Sindaci per la sanità dell'Aquila; Francesco Marrelli, segretario provinciale CGIL L'Aquila; Giampaolo Biondi, Fim-Cisl Abruzzo/Molise; Giovanni Di Pangrazio, sindaco di Avezzano; Francesco Trivelli, presidente di Federconsumatori Abruzzo; Carlotta Ludovici, responsabile Sportello ADICU APS L'Aquila e Paola Federici, coordinatrice del Tribunale per i Diritti del Malato dell'Aquila. Infine sarà discusso lo "Stato di attuazione della L.R. 47/2013 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione)", relatore Sandro Mariani, in audizione Nicoletta Verì, assessore alla Salute della Regione Abruzzo e Camillo Odio, responsabile DPF011 - Servizio sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti.

La Commissione consiliare "Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive" si riunirà in seduta straordinaria e congiunta con la Commissione "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali", giovedì 20 marzo alle ore 12. In discussione il progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale "Processo di riassetto complessivo, riorganizzazione ed implementazione delle aree industriali regionali. Avvio del progetto di fusione ex artt. 2501 ss.c.c. tra l'Azienda regionale delle aree produttive (ARAP) ed il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Pescara-Chieti (CSI)". Sono state programmate le seguenti audizioni, Tiziana Magnacca, assessore alle Attività produttive; il direttore del Dipartimento Lavoro e Attività produttive; il presidente della provincia di Pescara; il presidente della Provincia di Chieti; il commissario ARAP; il subcommissario ARAP; il segretario regionale UIL; il segretario della commissione regionale ABI; il presidente CNA Abruzzo; il presidente Confindustria Abruzzo; il commissario per la gestione straordinaria e liquidatoria del CSI dell'area Chieti/Pescara; il commissario del CSI dell'area Chieti/Pescara; revisore unico del CSI dell'area Chieti/Pescara; UPI Abruzzo.

La Commissione consiliare "Territorio, Ambiente e Infrastrutture", sempre giovedì 20 marzo, alle ore 15, è chiamata all'esame del progetto di legge "Modifiche alla L.R 8 marzo 2005, n.24 "Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilati piste da sci ed infrastrutture accessorie" (Verrecchia). In audizione l'assessore D'Annuntiis; il direttore del Dipartimento Infrastrutture/ Trasporti della Giunta regionale; il dirigente del Servizio Infrastrutture; ANEF; Collegio regionale Maestri di sci Abruzzo; Federazione italiana Sport invernale e Federfuni. A seguire sarà presa in esame la proposta di legge "Disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) (…) Modifiche alle leggi regionali 15 ottobre 2012, n. 49 e 3 novembre 2022, n. 29" (Campitelli). Previste le audizioni di UNITEL Nazionale; Ance Abruzzo; Ordine degli Architetti Chieti; Ordine degli Architetti L'Aquila e INU.



