Cantone, individuato possibile autore aiuto a suicidio studente

"In due mesi e quindi in tempi abbastanza brevi riteniamo di avere individuato il possibile autore dell'aiuto al suicidio. Anche se ovviamente vale la presunzione di innocenza": lo ha detto il procuratore di Perugia Raffaele Cantone a margine della conferenza stampa in questura nella quale è stato fatto il punto sulle indagini relative alla morte dello studente universitario Andrea Prospero. Per la quale un giovane della provincia di Roma è stato messo agli arresti domiciliari. "Istigazione o aiuto al suicidio" il reato contestato.

"Un'indagine complicata - ha spiegato Cantone - tutta fatta utilizzando i dati presenti sui cellulari e gli apparati informatici. Solo il primo tassello. L'indagine deve infatti continuare per comprendere poi tutta una serie di questioni che riguardano la presenza delle sim e di più cellulari. E soprattutto perché c'era l'utilizzo di questo appartamento da parte di un ragazzo che non sembrava non averne ragioni".





