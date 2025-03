Torre de' Passeri ricorda lotta sociale Sciopero alla rovescia

"Avete riaperto una memoria tremenda. Ad un certo punto i celerini entrarono nel corteo dividendo noi manifestanti dalle famiglie, e lì partì la rivolta al grido di 'Ulià! Ulià'. So anche chi pronunciò quel grido. Poi il sangue che scorreva per strada". Mario Di Lorenzo aveva 17 anni quel 15 marzo 1950, ed è l'ultimo testimone e ultimo condannato (2 anni e 3 mesi di arresti) degli scontri dello 'Sciopero alla Rovescia' di Torre de' Passeri, evento che culminò in arresti e dolorosi processi. Oggi il sindaco della cittadina abruzzese, Giovanni Mancini, ha inaugurato, nel luogo degli scontri con carabinieri e celerini, 'Largo Sciopero alla Rovescia, 16 marzo 1950' a 75 anni esatti da quegli eventi che hanno segnato la storia del paese, crocevia delle proteste sociali per 'Pane e Lavoro', titolo del convegno che si terrà nel pomeriggio e che rievocherà gli eventi. Alla cerimonia presenti molti eredi dei lavoratori di quel corteo, gli alunni delle scuole medie di Torre de' Passeri e le istutuzioni.





