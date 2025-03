Stagione 'Barattelli', il 16 all'Aquila le star Hagen e Sternath

Due giovani star internazionali si esibiscono a L'Aquila, nell'ambito della 79ma stagione della Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli": la violoncellista Julia Hagen e il pianista Lukas Sternath. L'appuntamento è per domenica 16 marzo, alle ore 18, alll'Auditorium del Parco. I due artisti sono austriaci di nascita e formazione e, dopo vari premi in concorsi internazionali, hanno intrapreso straordinarie carriere che li portano a esibirsi con prestigiose orchestre di tutta Europa. La violoncellista salisburghese Julia Hagen, figlia di Clemens Hagen, violoncellista del Quartetto Hagen, è oggi considerata una delle migliori interpreti della sua generazione con una notevole capacità tecnica e una profonda qualità artistica e comunicativa. Suona un violoncello Francesco Ruggeri (Cremona 1684) che le è stato assegnato da privati.

Lukas Sternath, con i suoi poco più di 20 anni di vita quasi interamente dedicata alla musica e al pianoforte, premiato, fra l'altro, al concorso Busoni, prosegue il suo percorso di formazione con Igor Levit ad Hannover. La sua carriera inizia fin dal Coro di Voci Bianche di Vienna per arrivare a suonare con grandi istituzioni e prestigiose orchestre come i Wiener Symphoniker.

Il programma del concerto prevede alcune pagine rappresentative del repertorio per violoncello e pianoforte. Si inizia con la Sonata in re min. di Claude Debussy, composta nel 1915 e che riporta a formalismi classici, seppur con armonie complesse. Segue la celebre Sonata in la magg. per violino e pianoforte di César Franck, nella trascrizione per violoncello: un capolavoro fra i più eseguiti al mondo. Chiude il concerto la Sonata in sol min. op. 19 di Sergej Rachmaninov, dove la scrittura pianistica diviene virtuosa e complessa, tanto da essere quasi preponderante rispetto al violoncello al quale, però, sono affidate potenti linee melodiche espressive e appassionate.



