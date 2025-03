Protezione civile: Ciciliano, formazione fondamentale

"Le attività di formazione sono fondamentali per gli operatori di protezione civile ovviamente ma non solo". Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, a margine dell'inaugurazione del nuovo centro di formazione della protezione civile Abruzzo, all'Aquila.

"Nell'ambito della formazione - ha aggiunto - non dobbiamo mai dimenticare che è importante far conoscere e far capire ai funzionari pubblici quelle che sono le attività importanti che la protezione civile fa, perché sono essi stessi parte della protezione civile e ovviamente la stessa identica cosa va fatta nei confronti dei volontari che sono molto presenti nella regione Abruzzo e che non possiamo far altro che ringraziare per quello che fanno anche fuori dell'Abruzzo a supporto delle comunità che hanno bisogno".

"Occorre fare anche un ragionamento che vada in favore della popolazione. Una delle azioni più importanti - ha detto ancora - è aumentare la consapevolezza del rischio e quindi se uno vive in maniera consapevole, vive meglio nella propria comunità".





