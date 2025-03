Protezione civile Abruzzo in Toscana ed Emilia-Romagna

"Abbiamo ricevuto una richiesta di disponibilità per interventi in Emilia Romagna e Toscana alla quale abbiamo prontamente risposto". Lo ha detto il direttore uscente della Protezione civile regionale Abruzzo, Mauro Casinghini, oggi a margine dell'inaugurazione del polo logistico della Protezione Civile di Preturo, sede del Centro di Formazione per la Protezione Civile.

"La Commissione Speciale Protezione Civile - ha specificato - il tavolo tecnico che riunisce i direttori delle protezioni civili regionali, ci ha chiesto di mettere a disposizione moduli di pompaggio, un modulo di scouting per la valutazione sul campo e moduli per le emergenze idrauliche, che includono motopompe di diversa capacità. Se dovesse essere necessario intervenire in una fase successiva, saremo pronti a fornire scavatori e moduli antincendio per la rimozione del fango, come già fatto in passato a Senigallia e in Emilia-Romagna durante la prima emergenza".



