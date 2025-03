Legge Aree idonee, da Città del Vino 'moderata soddisfazione'

"Come Città del Vino e Città del Vino d'Abruzzo esprimiamo una moderata soddisfazione per l'approvazione della Legge Regionale che individua le aree idonee all'installazione di impianti di energia rinnovabile". Lo dichiara il presidente dell' Associazione Nazionale Città del Vino, Angelo Radica, sindaco di Tollo (Chieti). "Grazie al nostro intervento e delle confederazioni agricole quali Coldiretti Abruzzo, Cia - Agricoltori Italiani Abruzzo e Confagricoltura Chieti e Abruzzo, abbiamo evitato l'installazione di pannelli fotovoltaici a terra nelle aree agricole oggetto di contribuzione pubblica e dove insistitono colture permanenti, quali vigneti, oliveti, etc." "Rimane aperto - prosegue Radica - il tema degli impianti eolici che attualmente possono essere installati nelle aree suddette, ma che non poteva essere oggetto di limitazioni in questa legge, pena la certa opposizione del Governo Nazionale".

"Continueremo in sede legislativa nazionale insieme ad altri 200 colleghi la battaglia per preservare le aree agricole di pregio dalla proliferazione incontrollata di pale eoliche" conclude il presidente dell'Associazione Nazionale Città del Vino.



