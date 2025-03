L'Aquila, inaugurato centro formazione della Protezione civile

E' stato inaugurato questa mattina a Preturo, frazione dell'Aquila, il nuovo Centro di Formazione regionale della Protezione Civile Abruzzo. Una struttura moderna, concepita per rispondere in modo sempre più efficace alle emergenze, con oltre 2.000 metri quadrati di spazi operativi e ulteriori 1.000 al piano superiore destinati a aule formative, uffici e servizi. Un investimento strategico dal punto di vista sia logistico sia operativo. L'edificio, di proprietà del Comune dell'Aquila, è stato concesso in comodato d'uso all'Agenzia Regionale di Protezione Civile che ne farà il fulcro della preparazione e dell'addestramento del personale.

All'evento erano presenti il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il capo del Dipartimento nazionale di Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e il direttore uscente dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, Mauro Casinghini.

Quest'ultimo ha colto l'occasione per tracciare un bilancio della sua esperienza in Abruzzo, sottolineando il lavoro svolto nel campo della prevenzione e della gestione delle emergenze. "È stata un'attività davvero intensa - ha commentato - Abbiamo lavorato moltissimo soprattutto sulla prevenzione e sulla predisposizione alla gestione delle emergenze. È un'attività che ha richiesto lo sforzo comune di tutti ed è ancora in progress.

Non si può mai immaginare la fine di un'attività di questo tipo.

Ovviamente, la lascio in eredità al nuovo direttore o nuova direttrice che arriverà qui in Abruzzo. Io, ovviamente, resto della famiglia, sentendomi ormai abruzzese. Qui ritornerò sicuramente, anche con la piena disponibilità a dare una mano".

Questa mattina c'è stata anche una lezione dedicata agli addetti alla ristorazione in ambito di Protezione Civile, con due ospiti d'eccezione: lo chef stellato William Zonfa e il medico nutrizionista Davide Grassi. Zonfa ha parlato della cucina in emergenza, Grassi ha posto l'accento sulla gestione degli allergeni e sull'importanza di un'alimentazione inclusiva.





