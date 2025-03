In Molise 533 medici e infermieri in pensione entro il 2030

Per il Sistema sanitario regionale pubblico del Molise, da tempo alle prese con la carenza di organici, i prossimi anni si annunciano a tinte fosche. Uno studio condotto a livello nazionale dal servizio Stato sociale, Politiche fiscali e previdenziali, Immigrazione della Uil, su dati del ministero della Salute, ha calcolato la situazione dei pensionamenti di medici e infermieri tra il 2026 e il 2030. La stima per il Molise indica che, a fronte dei 424 camici bianchi attualmente in servizio, 148 andranno in pensione nei prossimi cinque anni. Il calcolo in uscita per pensionamenti dei 1.376 infermieri vedrà 385 di loro lasciare l'attività lavorativa.

"Per rendere attrattive le professioni sanitarie e irrobustire il Servizio sanitario nazionale - ha rimarcato il segretario confederale Santo Biondo - c'è molto da fare. Occorre migliorare l'organizzazione del lavoro, definire chiari percorsi di crescita professionale, adeguare gli stipendi degli operatori sanitari alla media europea, incentivare economicamente e fiscalmente i professionisti che lavorano in sedi disagiate, favorire il benessere lavorativo attraverso il potenziamento del welfare aziendale e garantire la sicurezza e salute del personale sanitario. E da questa prospettiva purtroppo - ha concluso il sindacalista - le scelte del governo rappresentano un'occasione persa per il raggiungimento di questo obiettivo di valenza sistematica".



