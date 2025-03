Ciciliano 'tre stati mobilitazione in atto, mai successo prima'

"In questo momento noi abbiamo in piedi contemporaneamente tre stati di mobilitazione nazionale, non è mai accaduto in Italia. Abbiamo l'emergenza Campi Flegrei, abbiamo l'emergenza maltempo in Emilia Romagna, quella maltempo in Toscana". Così Fabio Ciciliano, capo dipartimento nazionale della Protezione civile, a margine dell'inaugurazione del nuovo centro di formazione della protezione civile della Regione Abruzzo all'Aquila.

"Sui Campi Flegrei - ha aggiunto - ovviamente è ormai noto che quella è un'area che in questo momento sta vivendo la terza crisi bradisismica in pochi anni. Le azioni messe in campo sono di pianificazione di protezione civile che è proprio quella che dovrebbe essere fatta nei centri di formazione come quello che stiamo inaugurando adesso, per accrescere la consapevolezza del rischio".

"E' un'area molto particolare quella dei Campi Flegrei - ha detto ancora - e una delle pedine fondamentali è proprio aumentare la conoscenza del territorio, aumentare la consapevolezza dei cittadini per fare in modo che possano vivere nella migliore maniera possibile anche in quel territorio che in questo momento è particolarmente critico per la continua recrudescenza dei sismi che si verificano".



