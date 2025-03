Ciciliano, per ora nessuna ipotesi evacuazione in Campania

"L'evacuazione è prevista per la pianificazione vulcanica, non quella sismica, quindi i rischi dal punto di vista vulcanico non ce ne sono, siamo perfettamente in 'giallo' come ben sapete, quindi non è prevista nessuna azione in questo momento di evacuazione". Così il capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, all'Aquila, rispondendo ai cronisti sulla possibilità di evacuazione dei residenti l'area interessata in questi giorni dal fenomeno bradisismico in Campania.

Occasione della presenza del Capo Dipartimento l'inaugurazione all'Aquila della sede del Centro di formazione della Protezione civile della Regione Abruzzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA