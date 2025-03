Special Olympics, Dervishi primo argento abruzzese sci nordico

Sport abruzzese in evidenza ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics di Torino 2025.

Christian Dervishi ha conquistato la prima medaglia d'argento per la regione nella gara dei 50 metri di sci nordico, sfiorando l'oro con il tempo di 20''62. Sul gradino più alto del podio è salito il serbo Ivan Fodor (17"14), mentre il bronzo è andato allo sloveno Drago Jancic (20" 79).

"Gareggio per l'oro", aveva detto Christian nei giorni precedenti alla competizione. Il gradino più alto del podio è stato sfiorato, ma la sua impresa è motivo di orgoglio per tutta L'Aquila. Dervishi ha dedicato il successo alla famiglia, alla sua città e al suo team, ringraziando i tecnici Graziano e Massimiliano Celestini, il Centro fondo Centomonti di Lucoli ed i sei i Service Club aquilani: Lions L'Aquila, Rotary L'Aquila, Rotary Gran Sasso d'Italia, Panathlon L'Aquila, Kiwanis L'Aquila, Soroptimist L'Aquila - che hanno sostenuto la trasferta internazionale.

Il percorso che ha portato Christian a questo traguardo è stato tutt'altro che semplice. Dopo anni di preparazione, la sua partecipazione ai Mondiali è stata prima rimandata a causa delle restrizioni relative alla pandemia nel 2021 e successivamente per la guerra in Ucraina. Oggi, il sogno è diventato realtà: ha gareggiato al Mondiale, dando il massimo davanti ai suoi genitori.

Nella stessa giornata, un'altra atleta abruzzese si è distinta sulla neve di Pragelato (Torino). Agnese Rocchi ha gareggiato nella stessa disciplina, migliorando il suo tempo di qualificazione (1'15"44) e chiudendo la competizione al quinto posto.

A primi tre posti sono state la tagika Nasibakhon Mahmadova (53"27), seguita dalla macedone Fatmire Bajramoska (1'05''41) e dalla spagnola Vanessa Sevilla Flores (1'10"33).

Il direttore regionale Special Olympics Abruzzo, Guido Grecchi, ha espresso grande soddisfazione per il percorso e l'esperienza vissuta dagli atleti abruzzesi.



