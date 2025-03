Olimpiadi d'italiano, primo posto per studente di Avezzano

È uno studente abruzzese ad aggiudicarsi il primo posto nella classifica nazionale dei campionati di italiano nella categoria junior su circa 1800 partecipanti da tutt'Italia per la fase regionale: si tratta di Flavio Colabianchi, della classe 2°I del liceo scientifico 'Vitruvio' di Avezzano, e non sarà l'unico studente dell'istituto ad andare alla fase nazionale. Per la categoria senior infatti, anche Riccardo Ricci (4° G) dello stessa scuola, si è classificato tra i primi dieci in tutt'Italia.

Entrambi i giovani marsicani dunque rappresenteranno l'Abruzzo nella prova ancora più ambiziosa che si terrà dal 26 al 28 marzo in cui dovranno cimentarsi in un esame di scrittura su materiale autentico: testi letterari, giornalistici e scientifici di tipo divulgativo in un lasso di tempo a disposizione di 5 ore.

L'ultima prova che li ha visti vincitori invece si basava sulle conoscenze di grammatica e sintassi. I due erano già arrivati primi nella gara d'istituto.

"Grandissima soddisfazione" quella espressa dalla dirigente scolastica, Nicolina Tania Ulisse, insieme alle referenti del progetto, le professoresse Raffaella D'Innocenzo e Costanza Spina, "per un traguardo inaspettato su circa 1800 partecipanti a livello nazionale per di più in campo umanistico da parte di ben due studenti del medesimo istituto scientifico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA