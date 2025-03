Niente controllo di vicinato, sindaco Chieti 'manca emergenza'

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, e l'assessore al Commercio Manuel Pantalone, sono intervenuti sull'attivazione del "controllo di vicinato" chiesto dai rappresentanti di alcuni quartieri e associazioni alla luce dei furti in abitazione e delle truffe ai danni di persone anziane. "L'argomento dei controlli di vicinato è arrivato più volte ai tavoli prefettizi sull'ordine pubblico, dove ci è stata chiaramente rappresentata la situazione della città che, al momento, non desta preoccupazione, tanto che nei quartieri più esposti i furti sono in diminuzione, così come nella fotografia generale della città" dicono sindaco e assessore.

"Soprattutto la mancanza di un'emergenza in tal senso, confermata dai dati di Prefettura e Questura, ci porta ad avere un atteggiamento di premura sulla richiesta di attivazione di questo istituto, legato pure al rischio che ragionare come se un'emergenza ci fosse, possa ingenerare timori e allarmi nella popolazione" aggiungono, evidenziando che già oggi è possibile segnalare alle forze dell'ordine furti, rapine e altri reati, "una cittadinanza attiva che la legge riconosce e tutela".

"Per tali ragioni, qualsiasi progetto a riguardo dovrà essere presentato all'Ente, cosa ad oggi non avvenuta se non genericamente a mezzo stampa, e vagliato con attenzione e nel caso in cui trovasse uno spunto per l'attuazione - concludono Ferrara e Pantalone - bisognerebbe comunque passarlo al vaglio dell'Assise Civica corredandolo di dati certi sui reati nelle varie zone della città e di una contestualizzazione che eviti l'ultimo rischio legato al controllo di vicinato, quello di strumentalizzare la paura della comunità per guadagnare visibilità e spazio".



