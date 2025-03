Megalò 2: Acerbo 'via libera all'ecomostro, scempio bipartisan'

"Nel 2025 in Abruzzo si autorizzano ancora insediamenti commerciali in zona di esondazione di un fiume. E' davvero vergognoso che il comitato VIA regionale abbia autorizzato la realizzazione del cosiddetto 'Megalò 2' che andrà ad aggiungersi al grande centro commerciale già esistente realizzato in un'area che era inedificabile. Anche in questo caso lo scempio è bipartisan". E' quanto dichiara, in una nota, il segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Maurizio Acerbo.

"La Regione governata dalla destra di Marsilio dà il via libera all'ecomostro, ma la norma che ha riaperto la strada a un progetto già bocciato è la vergognosa 'VIA in sanatoria' che è stata introdotta nel 2017 dal governo Gentiloni. Il nostro territorio - prosegue Acerbo - continua a essere saccheggiato dagli energumeni del cemento. Bisogna mobilitarsi per fermare questo ennesimo ecomostro. Con i ricorsi e anche la protesta verso amministratori che non difendono il territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA