Il trio Milas-Tershana-De Angelis in concerto a Sulmona

Un programma che varia da Mendelssohn a Rachmaninov e Piazzolla animerà l'appuntamento in chiusura della stagione della Camerata Musicale al Teatro Caniglia di Sulmona (L'Aquila), previsto per domenica 16 marzo alle ore 17.30. Un concerto che segna un ritorno al classico con il trio Milas-Tershana-De Angelis.

Composto da una violinista di origine russa, Ksenia Milas, dal violoncellista italiano Giuliano De Angelis e dalla pianista albanese Merita Rexha Tershana, il trio non è nuovo al pubblico abruzzese essendo stato ospite in varie rassegne e festival.

Nella prima parte del programma verrà eseguito il Trio n. 1 op. 49 di Felix Mendelssohn a cui fa seguito il Trio elegiaco di Sergej Rachmaninov. Il programma si conclude con Le Quattro Stagioni di Buenos Aires, una composizione di Astor Piazzolla. Composto in soli 4 giorni nel gennaio 1892 a Mosca da un Rachmaninov diciannovenne, il Trio elegiaco per violino, violoncello e pianoforte fu rappresentato, con al pianoforte lo stesso Rachmaninov. Nonostante il successo l'opera non fu pubblicata e, considerata perduta per decenni, fu ritrovata nel Museo Nazionale Russo di Musica e pubblicata per la prima volta nel 1947.

A seguire, il Trio n. 1 op. 49 di Mendelssohn, una delle sue opere da camera più popolari. Riconosciuta come una delle sue più grandi, scritta per violino, violoncello e pianoforte fu completata alla fine di settembre 1839 e pubblicata in una versione rivista in uno stile più romantico che dava un ruolo più importante al pianoforte rispetto agli altri due strumenti.

Con musica del '900 si conclude la serata al Caniglia: a ritmo di tango con Le Quattro Stagioni di Buenos Aires di Astor Piazzolla. Si tratta di quattro brani del compositore argentino pensati e scritti separatamente per il suo quintetto (violino, pianoforte, chitarra elettrica, contrabbasso e bandoneon).

Sono quattro composizioni di tango, successivamente raggruppate ed eseguite insieme, dove l'ordine di esecuzione dato dall'autore parte dall' autunno poi inverno, primavera, estate: differente da quello di Vivaldi.



