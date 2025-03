Giunta Abruzzo: adesione a progetto digitalizzazione Suap

La Giunta regionale d'Abruzzo, riunita in seduta ordinaria all'Aquila, su iniziativa dell'assessore regionale al Bilancio, ha deliberato l'adesione a un'iniziativa collegata a un nuovo avviso PNRR e promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito della Missione 1 - Componente 1 - Investimento 2.2 Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) con una dotazione di 20 milioni di euro.

Obiettivo è finanziare l'adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità delle piattaforme tecnologiche utilizzate per la gestione delle pratiche provenienti dagli Sportelli Unici per le Attività Produttive. Ancora su proposta di Quaglieri, approvata la razionalizzazione degli spazi ad uso uffici nella città di Pescara. Tale piano di razionalizzazione ha quale obiettivo principale la riorganizzazione logistica degli spazi in uso a vario titolo delle strutture regionali nella città di Pescara, a seguito delle richieste pervenute sia in virtù dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti interessati sia alla luce delle recenti assunzioni di personale.



