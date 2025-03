Crescono birre artigianali, radler, analcoliche e gluten free

Sono 40 milioni le lattine e bottiglie di birra vendute lo scorso da Coop Alleanza 3.0, che in vista del Saint Patrick's Day, la festa del patrono d'Irlanda San Patrizio, ha fatto una rilevazione sull'andamento di mercato nei suoi 350 punti vendita.

Primo dato: la preferenza dei consumatori per le birre in vetro rispetto a quelle in lattina: 25,5 milioni le prime (di cui 15,8 in vetro superiore) e 7,8 milioni le seconde (di cui 3,6 a marchio Coop).

Secondo dato l'attenzione del pubblico per birre speciali e alternative con un aumento di vendite di quelle aromatizzate, trappiste, artigianali, analcoliche e gluten free.

Le birre 'normali' restano le più acquistate ma lo scorso anno sono state vendute 5,6 milioni di confezioni di birre speciali: di queste 2,3 milioni strong ale, 1,4 milioni di frumento e oltre un milione di birre trappiste, con un aumento di 23 mila per queste ultime rispetto al 2023. Ben maggiore l'aumento delle birre aromatizzate con 123 mila prodotti venduti e un aumento di 35 mila.

Sono invece state vendute 248mila birre artigianali (la seconda più venduta a marchio Coop) con un aumento di 20mila, 140 mila gluten free (+10%) e ancora 340 mila radler, ovvero le bevande che uniscono birra e limonata, cresciute dell'80% rispetto all'anno precedente (fra le referenze più vendute la prima e la terza sono quelle a marchio Coop). Boom anche per le birre analcoliche: ne sono state vendute 958mila, cioè 200mila più in un anno



