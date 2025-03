Psr Abruzzo: ok graduatoria investimenti aziende per 30 mln

"Con il secondo scorrimento di graduatoria, approvato nei giorni scorsi, raggiungiamo, nel giro di otto mesi, per la misura 4.1, quota 30 milioni di euro di contributi a sostegno di 42 aziende agricole abruzzesi". E' quanto annuncia il vicepresidente della Giunta regionale e assessore all'Agricoltura Emanuele Imprudente.

La sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" del PSR Abruzzo 2014/2022 prevede due distinte linee di finanziamento in base all'importo dell'investimento, superiore e inferiore a 200mila euro, e un sostegno alle imprese agricole per la realizzazione di investimenti strutturali (materiali e immateriali) e per l'acquisto di macchinari e attrezzature connessi alla realizzazione di investimenti strutturali ed in particolare: miglioramenti fondiari, costruzione e ristrutturazione di immobili aziendali, di strutture e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e miglioramento dell'efficienza energetica, di strutture ed impianti per la protezione delle coltivazioni dagli eventi meteorici estremi e per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui, acquisizione o sviluppo di programmi informatici, brevetti, licenze.

"La finalità è quella di garantire la vitalità e la competitività delle aziende agricole regionali favorendone l'orientamento al mercato attraverso la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture produttive e attraverso investimenti mirati a migliorare le prestazioni economiche e la sostenibilità globale" - dichiara il vicepresidente Imprudente.

"Con questo secondo scorrimento di graduatoria, la Regione garantisce un supporto economico a decine di aziende agricole del territorio, per un investimento complessivo di 52,5 milioni di euro - conclude Imprudente - Tramite questa misura, stiamo dando l'opportunità di migliorare l'efficienza produttiva e creare una solidità aziendale durevole nel tempo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA