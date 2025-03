Giocatori del Napoli ospiti dello stand Abruzzo alla Bmt

Occhi puntati sull'Abruzzo, che oggi ha fatto parlare di sé nella giornata inaugurale della Bmt, la Borsa mediterranea del turismo, in corso di svolgimento a Napoli. Nell'ambito dell'importante evento fieristico, cui l'Abruzzo prende parte grazie al coordinamento congiunto tra l'assessorato al Turismo e le Camere di Commercio Chieti-Pescara e Gran Sasso d'Italia, lo stand Abruzzo ha infatti dapprima ricevuto la visita del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e poi ha accolto la visita di due calcatori del Napoli calcio, Pasquale Mazzocchi e Noah Okafor.

I giocatori sono stati accolti da Daniele D'Amario, sottosegretario con delega al Turismo e coordinatore della Commissione turismo della Conferenza delle Regioni. "L'Abruzzo è tra le mete più ricercate e ambite nel settore del turismo - ha detto - e questo grazie alla ricchezza del nostro territorio che presenta diverse opportunità per una vacanza all'aria aperta e in un territorio incontaminato, tra mare, montagna, esperienze nella natura".

Mazzocchi ne ha approfittato per affermare che ha apprezzato il ritiro a Castel di Sangro, e che già da ragazzino è stato più volte in vacanza in Abruzzo con la sua famiglia e gli piacerebbe tornare. Okafor, da parte sua, ha sottolineato di amare sia il mare, sia la montagna, visto che i suoi familiari vivono sulle Alpi, e di essere quindi incuriosito all'idea di trascorrere una vacanza in Abruzzo che potrebbe consentirgli di vivere entrambe le esperienze a pochi chilometri di distanza.

A seguire i giocatori hanno ricevuto alcuni gadget della Regione Abruzzo e hanno ricambiato premiando con magliette, palloni e cartoline autografate del Napoli Calcio, i vincitori del contest "gira l'Abruzzo", che si è svolto in mattinata, con una apposita ruota della fortuna, per promuovere la nostra regione e il canale Instagram Your Abruzzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA