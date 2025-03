Famiglia intossicata da monossido di carbonio trasferita a Roma

La notte scorsa i componenti di un nucleo familiare, colpiti da malore, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara e poi dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasportati a Roma presso l'ospedale Umberto I per intossicazione da monossido di carbonio.

L'allarme era scattato nella tarda serata di ieri dopo la telefonata giunta al 118. Si tratta di una famiglia di Cappelle sul Tavo (Pescara): mamma, papà e due bimbi di uno e tre anni non gravi, ma che avevano bisogno di un trattamento in camera iperbarica.



