Commissione Antimafia visita il carcere dell'Aquila

Una delegazione della Commissione parlamentare antimafia ha raggiunto la Casa Circondariale delle Costarelle dell'Aquila per una visita programmata. La Commissione, guidata dalla presidente Chiara Colosimo, ha ascoltato il direttore della struttura Barbara Lenzini, il presidente del tribunale di sorveglianza Maria Rosaria Parruti e il Provveditore per Lazio, Abruzzo e Molise Giacinto Siciliano.

Al termine, ha effettuato una visita alla struttura che ospita il più alto numero di detenuti al 41 bis in Italia e dove, fino alla sua morte, è stato recluso anche Matteo Messina Denaro. E' l'unico penitenziario con una sezione femminile per il 41 bis.

La struttura è stata ultimata nel 1986 ed è entrata in funzione nel 1993: già dal 1996 fu adibita quasi interamente alla custodia di detenuti sottoposti a particolari regimi di alta sicurezza che alloggiano in celle singole. Da una capienza iniziale di 150 detenuti si è poi passati ad un massimo di 300, compresi i carcerati comuni.

In questo periodo la Commissione antimafia sta visitando altri istituti penitenziari italiani per elaborare proposte di modifiche normative.



