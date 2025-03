Al via lavori a Stella Maris, sarà polo didattico e culturale

Al via i lavori all'ex colonia Stella Maris di Montesilvano (Pescara), che entro un anno diventerà un polo didattico e culturale aperto alla città. Oggi la firma del contratto tra l'Università d'Annunzio, il rup Emilia Simone e la ditta vincitrice dell'appalto, Loa Costruzioni Srl di Roseto degli Abruzzi. L'ex colonia tornerà quindi a splendere dopo anni di abbandono attraverso la gestione affidata dalla Provincia di Pescara all'ateneo di Pescara-Chieti, che provvederà a restituire alla città di Montesilvano un'opera rivolta alle attività didattiche, con spazi volti ad ospitare seminari e corsi, uffici e una foresteria per studenti e docenti esterni.

Il complesso ospiterà, inoltre, un importante luogo di studi e di ricerca sulle tematiche marine con un polo museale virtuale e con spazi aperti ai cittadini e ai turisti. Il costo dei lavori è di 3,3 milioni di euro, di cui 1,9 finanziati dalla Regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e Coesione.

"Dopo anni di incuria siamo molto felici di ridare dignità a Stella Maris - ha detto il presidente della Provincia, Ottavio De Martinis - con questo importante intervento di riqualificazione, che restituirà al territorio un'opera unica nel suo genere per il valore storico e architettonico. Oggi è un giorno importante per la nostra provincia, grazie ad un lavoro sinergico svolto negli ultimi anni con l'Università d'Annunzio e la Regione Abruzzo, che ha finanziato l'opera per il 60% del suo importo, portiamo a termine un percorso che consentirà agli studenti e alla città di usufruire di questi spazi. Un ringraziamento all'ex rettore Sergio Caputi e all'attuale, Liborio Stuppia che hanno creduto in questo progetto".

"Il compito dell'Università - ha spiegato il rettore Stuppia - è quello di aprirsi alla città e diffondere cultura per trasmettere il messaggio di quanta bellezza c'è proprio nella cultura. Con questa operazione vogliamo ridare una nuova veste all'ex colonia per farlo finalmente volare. Da un lato vogliamo far conoscere Montesilvano nel mondo, perché abbiamo pensato di ospitare in questa struttura dei ricercatori stranieri e dall'altro vogliamo far capire alla popolazione quanto sia bello promuovere le attività culturali della nostra facoltà in questo luogo".

Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha espresso "grande soddisfazione per l'accordo tra la Provincia di Pescara e l'Università d'Annunzio, credo questa sia la giusta destinazione per ridare una nuova vita all'ex colonia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA